Снова проблемы: пуск «Прогресса МС-08» перенесен на резервную дату

Пуск ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-08», планировавшийся на сегодня, перенесен на резервную дату – 13 февраля. Как сообщила пресс-служба «Роскосмоса», на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются.

Ранее корпорация сообщала, что Центр управления полётами ЦНИИмаш (ЦУП) завершил плановые работы по подготовке к управлению полётом транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-08». Старт был запланирован на 11 февраля 2018 года в 11:58:45 мск с космодрома «Байконур».

Кораблю «Прогресс МС-08» предстоит доставить на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Байконур, служба информации РИА «Новый День»

Байконур. Другие новости 10.02.18

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