Успех со второй попытки: космический грузовик «Прогресс» отправился к МКС

Космический грузовик «Прогресс МС-08» со второй попытки сегодня был запущен на Международную космическую станцию.

По данным ЦУПа, ракета-носитель «Союз 2.1а» с транспортным кораблем стартовала в 11:13 мск с космодрома Байконур. После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя «Прогресс» начал самостоятельный полет к МКС. Стыковка грузовика со станцией запланирована 15 февраля в 13:43 мск.

«Прогресс МС-08» должен доставить на Международную космическую станцию более 2,5 т различных грузов, в том числе топливо, воду, воздух, научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также продовольствие, одежду, медикаменты и посылки для членов экипажа.

Первоначально запуск ракеты-носителя «Союз 2.1А» с космическим грузовиком был запланирован на 11 февраля, но был перенесен в последний момент на резервную дату – 13 февраля из-за технических проблем. Сообщалось, что на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей ракеты из-за неполадок в бортовом компьютере.

Перенос старта не позволил Роскосмосу отработать новую укороченную двухвитковую схему сближения и стыковки с МКС за 3,5 часа, которую планировалась ввести еще в октябре прошлого года. Эта схема позволит экономить до трети топлива. Сегодня корабль отправился к МКС по традиционной двухсуточной схеме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.18

Исландия оказалась на грани энергетического кризиса из-за майнинга крипты. / За год хакеры украли из российских банков более 1 млрд рублей. / Российских военнослужащих ограничили в использовании соцсетей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»