Россия бесплатно отдает Казахстану стартовые площадки на Байконуре

Россия бесплатно передаст Казахстану две стартовые площадки для ракет «Зенит» на космодроме Байконур. Ожидается, что все формальности будут улажены к концу мая 2018 года. В настоящее время у Астаны нет в собственности космической техники и инфраструктуры.

Байконур останется главным космодромом для России благодаря участию Казахстана в российской программе, пишут «Известия». Стартовые площадки, переданные республике, планируется модернизировать для запусков носителей «Союз-5».

По словам замглавы аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) Казахстана Галымжана Данбаева, уже сформирована рабочая комиссия по передаче имущества, разработана проектная документация.

«Передача объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М» от Российской Федерации завершится в мае 2018 года», – уточнил Данбаев.

Эксплуатация площадок начнется в начале лета, сообщили представители ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ – эксплуатант всех российских гражданских космодромов).

Эксперты считают, что эта сделка будет способствовать большей зависимости космических программ Москвы и Астаны.

Астана, Службы информации РИА «Новый День»

Астана. Другие новости 28.02.18

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