«У нас в «Роскосмосе» печатного станка нет»: создание сверхтяжелой ракеты обойдется в 740 млрд рублей

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал сумму, в которую обойдется бюджету строительство и пуск сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей». Предположительно, все работы будут завершены к 2028 году.

«Я могу вам назвать минимальную сумму, но это сумма первого пуска. Стоимость всех работ, включая создание стартового стола сверхтяжелого класса, создание ракеты, подготовку ее к пуску и сам пуск с макетом, даже не с кораблем, составляет примерно 740 миллиардов рублей», – сообщил Рогозин.

Такая сумма заложена в федеральную космическую программу до 2025 года. При этом деньги выделяются на создание ракеты «Союз-5», первая ступень которой будет сверхтяжелой.

По словам главы «Роскосмоса», создание и пуск «Енисея» возможны к 2028 году только при достаточном финансировании. «У нас в «Роскосмосе» печатного станка нет – можете походить по этажам, вы его не обнаружите. Поэтому все будет зависеть от того, насколько финансово-экономический блок правительства РФ будет готов обеспечить реализацию указа президента», – добавил Рогозин.

Еще одна задача, которую предстоит решить в рамках этого проекта, – строительство стартового стола на космодроме Восточный. По словам главы «Роскосмоса», проблема в том, что на Дальнем Востоке наблюдается ограничение в рабочей силе.

Ранее специалисты научно-производственного объединения «Энергомаш» пришли к выводу, что Россия продолжает уступать космос Америке и Китаю. Отставание от конкурентов в создании сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс достигло трех лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.03.19

Россия подтвердила существование галлюциногенного оружия. / В Югре вахтовик-извращенец отправлял свои порнофото детям. / Российский военный спутник рухнет на Землю через два месяца. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»