У России нет денег на разработку метанового двигателя

«Роскосмос» не может разрабатывать двигатели для много разовых ракет из-за нехватки денег. Все свободные средства госкорпорации идут на погашение долгов. Об этом сообщил глава компании Дмитрий Рогозин.

«Пока мы расплачиваемся по долгам, мы теряем бесценное время, которое можно было бы использовать на перспективные проекты… Метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей», – цитирует Рогозина РИА «Новости».

Глава «Роскосмоса» уточнил, что при достаточном финансировании такой двигатель можно было бы разработать за несколько лет. Однако сейчас на это нет денег. Все свободные средства идут на оздоровление центра Хруничева, который занимается разработкой и серийным производством космических средств выведения и крупногабаритных орбитальных модулей. В частности, специалисты центра создали ракеты-носители семейства «Протон» и разгонные блоки к ним.

Ранее Рогозин говорил, что «Роскосмос» планирует рассчитаться с долгами центра имени Хруничева в течение трех лет. План финансового оздоровления центра был направлен в правительство в августе прошлого года.

Как сообщал «Новый день», строительство и пуск сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» обойдется бюджету в 740 млрд рублей. Предположительно, все работы будут завершены к 2028 году, опять же при достаточном финансировании. Тогда Рогозин заявил, что все будет зависеть от финансово-экономического блока правительства. «У нас в «Роскосмосе» печатного станка нет – можете походить по этажам, вы его не обнаружите», – подчеркнул глава корпорации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.04.19

Жилые комплексы оснастят системой распознавания лиц. / Персональные данные россиян утекают через кассовые аппараты магазинов. / В Нижневартовске задержали преступную группу во время хищения углеводородов (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»