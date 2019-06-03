В «Роскосмосе» раскрыли детали нового конкурса по отбору в отряд космонавтов

В России стартовал 18-й по счету конкурс по отбору кандидатов в отряд космонавтов. По этому поводу состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, директор Института медико-биологических проблем РАН, академик РАН Олег Орлов, замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по организации деятельности и инновационному развитию Максим Харламов.

В ходе мероприятия его участники напомнили, что предыдущий набор в отряд космонавтов завершился совсем недавно. Проведя детальный анализ формирования предыдущих отрядов, специалисты пришли к выводу, что теперь наборы следует проводить чаще, но зачислять в отряд меньшее число космонавтов. Нынешний набор будет проходить из числа специалистов инженерного, научного, естественнонаучного профиля. Люди с таким образованием подойдут лучше для выполнения намеченных, а затем поставленных перед ними задач, рассказал Сергей Крикалев. Прием заявок от соискателей закончится 1 июня 2020 года.

«Нам нужны космонавты – ученые и медики, не только командиры и бортинженеры», – добавил в свою очередь, Олег Орлов. По его словам, этот отбор принципиально не отличается от предыдущих. «Кандидат должен быть физически, психически и психологически здоровым и готовым к полетам. Будем обращать внимание на возможности кандидатов для полета на перспективной технике, в том числе для лунных миссий. Сейчас мы заинтересованы в наборе людей, обученных по специальностям биологического и медицинского профиля. Это определенная особенность этого отбора», – отметил академик, добавив, что с полным перечнем требований к соискателям можно ознакомиться на сайтах «Роскосмоса» и Центра подготовки космонавтов.

Сергей Крикалев рассказал, что работа у космонавтов не только очень ответственная, но и интересная. По его словам, космонавты, находясь на Земле, не сидят без дела. «Они не сидят на Земле, они работают, и работа эта очень интересная. А если кто-то не работает, то он и не полетит», – подчеркнул бывший космонавт. По его словам, престиж профессии космонавта в советское время был несколько выше, соответственно и конкурс был больше. Сергей Крикалев рассказал, что кандидат должен быть здоров и физически развит чуть лучше, чем среднестатистический человек. В остальном же требования к состоянию здоровья и физическим параметрам кандидата стали мягче. Определяющим на сегодняшний день является образование соискателя и его желание работать. «Если человек слабо мотивирован, он, скорее всего, отбор не пройдет», – сказал Сергей Крикалев.

Говоря о финансовой стороне, он заверил, что зарплата космонавта много выше среднестатистической зарплаты в России или в регионах и варьируется в зависимости от конкретных достижений и выполненной работы. То есть, в полете космонавт получает больше, чем на Земле. Также существуют различные надбавки в зависимости от миссий и задач.

Что же касается создания в России женского отряда космонавтов, то Сергей Крикалев сказал, что специально такое подразделение формироваться не будет. «Преференций по набору девушкам не будет, такой цели нет. Нам нужны хорошие специалисты», – сказал Сергей Крикалев. Олег Орлов в свою очередь добавил, что во время предыдущего конкурса примерно каждое пятое заявление было от представительниц прекрасного пола, а также заверил, что «каких-то дополнительных фильтров по гендерному принципу нет». «Чем активнее девушки будут участвовать, тем больше вероятность попадания в отряд», – отметил Олег Орлов.

Максим Харламов напомнил, что сейчас в России реализуется несколько программ для популяризации работы в отрасли среди молодежи. «Отрасль уделяет много внимания вопросам подготовки подрастающего поколения. Профориентация, учеба для молодежи, Гагаринская стипендия для тех, кто хорошо себя проявляет по направлениям авиация и космонавтика. Существует множество программ для школьников, и на них есть большой отклик. Мы всегда открыты для взаимодействия по этим направлениям. С нами всегда можно связаться», – заверил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.06.19

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