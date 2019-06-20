Онлайн-кинотеатры проверят на мат и экстремизм

Роскомнадзор заказал разработку системы контроля за контентом онлайн-кинотеатров, которая позволит отследить распространяется ли через эти сервисы информация, нарушающая законы. Эксперты сомневаются в перспективах инициативы.

Конкурс на разработку концепции и проекта технического задания на создание автоматизированной системы контроля выполнения владельцами аудиовизуальных сервисов требований ст. 10.5 закона «Об информации» провел подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр, пишет «Коммерсант». Победило ООО «М 13», предложившее разработать техническое задание за 1,5 млн рублей. Компания известна системой мониторинга СМИ «Катюша» для администрации президента.

Предполагается, что новая система контроля за контентом онлайн-кинотеатров позволит отследить распространение призывов к терроризму, экстремистских материалов, информации о способах самоубийства, пропаганды насилия и жестокости и нецензурной брани. Кроме того, система будет автоматизировать ведение базы данных записей об аудиовизуальных произведениях, планирование мероприятий по их мониторингу, подготовку отчетов и синхронизацию с реестром аудиовизуальных сервисов.

По мнению участников рынка, инициатива имеет сомнительные перспективы – легальные сервисы законопослушны и будут выполнять указания закона, а вот пираты – вряд ли. Правильнее было бы сначала создать методику определения количества пользователей и определить круг сервисов, которые войдут в реестр, а уже потом создавать систему контроля, отмечают эксперты.

Ранее подобное решение хотели применить к кабельному телевидению, рассказали в Российской ассоциации электронных коммуникаций. «Причем кабельщики, в общем-то, согласны: у них будет меньше головной боли. Но с момента инициативы прошло примерно полтора года, а воз и ныне там», – говорят специалисты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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