Охрану российских космодромов хотят доверить роботам

Технологии, применяемые при управлении роботами на базе боевой платформы «Маркер», подойдут для использования на луноходах, а сами роботы – для охраны российских космодромов, говорится в Twitter робота «Федора».

«Система автономного и группового управления однозначно будет применима не только на Земле, но и на Луне. А сами платформы можно поставить на охрану космодромов России», – написано в Twitter.

Как рассказали в компании-разработчике НПО «Андроидная техника», она предназначена для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов. В ходе презентации платформы «Маркер», успешно продемонстрирована способность робота автоматически прокладывать маршрут и автономно передвигаться в условиях городской застройки и на пересеченной местности.

Этот проект, который «Андроидная техника» ведет совместно с Фондом перспективных исследований, стартовал в марте 2018 года, напоминает РИА «Новости». Уже созданы две гусеничные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотников.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.10.19

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