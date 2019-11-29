США купят места для астронавтов на российских кораблях

NASA все же приобретет два места для своих астронавтов на российских кораблях «Союз». Ранее Конгресс запретил NASA продлевать соглашение с Роскосмосом, в результате впервые за 19 лет американские астронавты не вошли в экипажи для полетов на Международную космическую станцию (МКС).

Информация о покупке двух мест на «Союз МС-17» и «Союз МС-18» появилась на официальном сайте госзакупок США, пишет РИА «Новости». NASA приобретет их для обеспечения пребывания астронавтов на станции до сентября 2021 года на случай задержек стартов американских пилотируемых кораблей.

В настоящее время по контракту с Роскосмосом последний астронавт Кристофер Кэссиди полетит на МКС на корабле «Союз МС-16» 9 апреля 2020 года и будет находиться на орбите до 22 октября.

Для отправки в космос своих астронавтов США разработали новые пилотируемые корабли: Crew Dragon – компании SpaceX, Starliner – компании Boeing. Crew Dragon уже совершил тестовый беспилотный полет к МКС в марте. Запуск первого корабля Starliner без экипажа намечается на 17 декабря. Ожидается, что оба корабля совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года и после этого будут приняты NASA для штатных миссий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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