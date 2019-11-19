Астронавты США впервые за 19 лет не купили у России билет в космос

Американские астронавты не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз». Это произошло впервые за 19 лет. Конгресс запретил NASA продлевать соглашение с «Роскосмосом».

Межведомственная комиссия утвердила экипаж корабля «Союз МС-17», который полетит к МКС в октябре 2020 года. В команду вошли Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Николай Чуб. Весной 2021 года на «Союзе МС-18» должны занять места Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр подготовки космонавтов.

По контракту с «Роскосмосом» в марте 2020 года запланирован полет астронавта NASA Кристофера Кэссиди. Затем соглашение истекает, Конгресс США запретил агентству его продлевать. Таким образом, американские астронавты остались без мест на «Союзе».

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что в 2020 году госкорпорация не сможет запустить третий космический корабль «Союз МС» к МКС, даже если это понадобится американцам. Так как постройка занимает около трех лет, а NASA не выделило на это средств.

Вашингтон надеется направить к МКС собственный пилотируемый корабль, об этом сообщал вице-президент США Майкл Пенс. Известно, что за 70 мест для астронавтов на российских «Союзах» NASA заплатило «Роскосмосу» 3,9 млрд долларов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.19

Патент для трудовых мигрантов с нового года станет дороже. / В России растет число просрочек по кредитам. / За красивый номер для автомобиля придется заплатить дважды. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»