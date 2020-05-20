«Роскосмос» выведет на орбиту крупную группировку спутников связи

Российские разработчики преступили к созданию перспективной спутниковой системы связи «Гонец» нового поколения. Планируется, что в состав группировки войдет большое число аппаратов, для чего потребуются мощности для их доставки на орбиту, рассказал гендиректор системы «Гонец» Павел Черенков.

По его словам, на начальном этапе развёртывания на орбиту будут выводить по семь спутников за запуск. Затем их количество за один старт ракеты-носителя сократят до двух-трех. Это будет необходимо для поддержания работы группировки в штатном режиме. Запуски аппаратов для системы «Гонец» будут осуществлять с космодрома Восточный, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Как писал «Новый День», США также планируют вывести на орбиту значительную группировку спутников для отслеживания запуска гиперзвуковых ракет. На первом этапе построят восемь таких аппаратов. Из техзадания следует, что разведывательные аппараты должны быть оснащены камерами с широким углом обзора, а также инфракрасными системами обнаружения. Спутники должны поддерживать связь между собой и обмениваться данными с аппаратами ячеистой спутниковой сети, которую развернут в 2022 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.05.20

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