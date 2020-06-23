В России рассказали о тестировании системы возвращения космонавтов с Луны

На 2023 год запланированы тесты элементов системы возвращения космонавтов с Луны на Землю, рассказал главный конструктор по разработке нового космического корабля «Орел» Игорь Хамиц. Он отметил, что согласно проекту запуска, корабль получит не только штатное оснащение, его нагрузят различным исследовательским оборудованием, что в значительной степени расширит базу экспериментальных данных для моделирования возврата пилотируемого корабля с Луны на Землю, передает РИА «Новости».

Первый испытательный запуск «Орла» намечен на 2023 год. Запуск предполагается осуществить с космодрома Восточный. В РКК «Энергия» рассчитывают, что годом позже отправят «Орла» к МКС, правда без космонавтов на борту. Но уже в 2025 году новый корабль доставит на орбиту первых космонавтов.

Как писал «Новый День», в конце мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия рассматривает Луну как полигон для отработки технологий, но ее использование в научных целях пока сложно представить. «Луна нас интересует, прежде всего, как полигон для отработки технологий посадки и взлета с этой поверхности в безатмосферном режиме», – сказал Рогозин.

Он отметил, что запуск российской лунной программы намечен на 2021 год. В частности, рассказал он, на южный полюс Луны решено отправить автоматический аппарат для отработки технологии мягкой посадки. Следующий пуск аппарата к Луне планируется осуществить в 2024 году. Это будет орбитальный спутник для проведения разведки поверхности.

По словам Рогозина, Россия предпочитает изучать Луну с помощью автоматических аппаратов, однако в планах есть и отправка туда космонавтов. «Мы, конечно, проведем там высадку своих космонавтов, когда у нас уже начнутся летные испытания нашей сверхтяжелой ракеты, 2028 год, вместе с этим кораблем», – заверил он.

Глава «Роскосмоса» также рассказал, что Международная космическая станция просуществует до 2030 года, и уже сейчас госкорпорация занимается созданием новой станции.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.06.20

Данные пяти миллионов ищущих работу россиян утекли в Сеть. / В Китае испытали левитирующий поезд нового поколения. / Мишустин пообещал IT-отрасли бессрочную налоговую поддержку. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»