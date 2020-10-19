«Прогресс» приступил к проектированию многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

Ракетно-космический центр «Прогресс», расположенный в Самаре, начал эскизное проектирование многоразовой ракеты, которая будет работать на сжиженном природном газе, – (СПГ) «Амур-СПГ». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора предприятия Дмитрия Баранова.

О подписании контракта на разработку данного проекта стало известно в начале октября. Документацию предполагается подготовить до конца текущего года. Его стоимость составляет 407 млн рублей.

Проект предполагает, что «Амур-СПГ» будет ракетой среднего класса с двумя ступенями. Она сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны грузов и будет многоразовой. В случае одноразового использования, полезная нагрузка составит 12 тонн. Стоимость пуска составит 22-35 млн долларов в зависимости от конфигурации.

Предполагается, что в год с Восточного можно будет совершать до 15 пусков ракет «Амур-СПГ».

Как писал «Новый День», на прошлой неделе на стартовом комплексе для ракет-носителей «Ангара» космодрома Восточный в Амурской области начался монтаж емкостей для ракетного топлива – нафтила.

Крупногабаритные емкости, объемом в 180 кубометров и массой 24 тонны каждая доставили на стройплощадку. В декабре прошлого года на стартовом комплексе для «Ангары» были смонтированы девять емкостей для хранения кислорода и азота длиной 36 метров, объемом 250 кубометров и весом 92 тонны каждая.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.10.20

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