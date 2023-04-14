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Пятница, 14 апреля 2023, 16:25 мск

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В Роскосмосе рассказали о сроках строительства Российской орбитальной станции

Фото: Роскосмос

Окончание строительства Российской орбитальной станции (РОС) ожидается на 2032 году. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году, рассказал Борисов на лекции для студентов профильных технических вузов на Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский».

Ранее глава «Роскосмоса» заявлял, что уже летом текущего года будет готов эскизный проект РОС. Предварительно, стоимость строительства оценивается в 600 млрд рублей. Точная сумма станет известна по итогам эскизного проекта.

Накануне правительство России приняло решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Роскосмос

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