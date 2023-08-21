Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» затоплен в Тихом океане

Космический грузовик «Прогресс МС-22» был сведен с орбиты и затоплен океане. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
«Прогресс МС-22» проработал на Международной космической станции более шести месяцев. Как уточнили в Центре управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, части корабля сгорели в атмосфере, а оставшиеся обломки были затоплены в несудоходном районе Тихого океана.
«Прогресс МС-22» стартовал с космодрома Байконур в феврале 2023 года. Аппарат доставил на МКС более 2,5 т грузов. Кроме того, с помощью двигателей корабля было проведено десять коррекций орбиты станции.
Накануне «Роскосмос» сообщили о досрочном завершении лунной миссии. Автоматическая станция «Луна-25» разбилась о поверхность спутника Земли.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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