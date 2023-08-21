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Понедельник, 21 августа 2023, 11:43 мск

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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» затоплен в Тихом океане

Фото: Роскосмос

Космический грузовик «Прогресс МС-22» был сведен с орбиты и затоплен океане. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Прогресс МС-22» проработал на Международной космической станции более шести месяцев. Как уточнили в Центре управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, части корабля сгорели в атмосфере, а оставшиеся обломки были затоплены в несудоходном районе Тихого океана.

«Прогресс МС-22» стартовал с космодрома Байконур в феврале 2023 года. Аппарат доставил на МКС более 2,5 т грузов. Кроме того, с помощью двигателей корабля было проведено десять коррекций орбиты станции.

Накануне «Роскосмос» сообщили о досрочном завершении лунной миссии. Автоматическая станция «Луна-25» разбилась о поверхность спутника Земли.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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