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Суббота, 28 октября 2023, 02:51 мск

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Роскомнадзор впервые внес в реестр распространителей информации видеоигру

В России впервые в реестр организаторов распространения информации попала видеоигра. Об этом сообщает РБК.

Видеоигра PUBG Mobile и ее издатель, сингапурская компания Proxima Beta, попали в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) 22 сентября. Это обязывает компанию хранить данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки, и передавать их по запросу спецслужб.

Proxima Beta попала в реестр на основании обращения «федеральных органов власти, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности» России. «Это необходимо для обеспечения содействия владельцами информационных ресурсов выполнению мер, предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности», – пояснили в РКН.

Стоит отметить, что PUBG Mobile в числе первых иностранных приложений появилась в российским едином магазине RuStore и стала первой видеоигрой, пополнившей список организаторов распространения информации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Роскомнадзор

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