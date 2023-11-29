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Среда, 29 ноября 2023, 09:05 мск

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Россия построит станцию на Луне совместно с Китаем

Фото: Роскосмос

Российские власти одобрили создание станции на Луне в рамках сотрудничества с Китаем. Страны намерены осваивать спутник и помогать в этом другим государствам.

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию заключенного в ноябре прошлого года российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, передает РБК. Основными участниками проекта станут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление. Вероятно, со временем к нему привлекут международных партнеров. Реализовать проект планируется в три этапа.

На первом этапе российские и китайские лунные миссии должны исследовать спутник и определить место размещения Лунной станции. С российской стороны на этом этапе планируется применять посадочный космический аппарат «Луна-Глоб».

На втором этапе запланировано учреждение центра управления Лунной станцией, доставка на спутник объемных грузов, создание орбитальных модулей для подачи электроснабжения, коммуникации, обеспечения транспортных услуг.

Третий этап предусматривает освоение Луны, расширение функционала модулей Лунной станции и содействие международным партнерам при высадке человека на Луну.

Российская автоматическая станция «Луна-25» была отправлена на спутник Земли с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Это был первый за почти полвека отечественный лунный аппарат. 17 августа «Луна-25» сделала первый снимок поверхности Луны, запечатлев южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника. 19 августа стало известно о крушении станции. Причиной аварии назвали нештатное функционирование бортового комплекса управления.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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