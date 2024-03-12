Роскомнадзор зафиксировал утечку персональных данных из МФО

Роскомнадзор проверяет информацию об утечке данных российских клиентов из двух микрофинансовых организаций. В МФО заверяют, что персональные сведения хорошо защищены, никаких взломов не зафиксировано. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя надзорного ведомства.

«Роскомнадзор располагает информацией об утечке данных российских клиентов микрофинансовой организации, ведомство принимает меры реагирования. Кроме того, Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных у еще одной микрофинансовой компании», – сказал собеседник агентства.

Ранее Минцифры Казахстана сообщило, что проверяет информацию о клиентах российского «Займера» и «А Деньги». «Государственная техническая служба» 5 марта обнаружила утечку более 2 млн персональных данных казахстанцев. В обнаруженном файле также содержались данные клиентов российских МФО, «функционирующих на платформе Robo.finance»: 16,8 млн данных клиентов российского «Займера» и 6,8 млн данных клиентов микрокредитной компании «А Деньги».

В МФО отвергают информацию об утечке. «Взлома информационной базы МФК «Займер» не было. Детальный анализ информационных систем показал, что данные личных кабинетов клиентов, включая финансовую информацию, находятся в полной безопасности», – сообщил агентству представитель «Займера». «У нас нет никаких утечек», – сообщила пресс-служба сервиса «А Деньги».

По данным сервиса DLBI, специализирующегося на анализе утечек, в открытом доступе в Telegram появились несколько файлов баз данных клиентов МФО. Среди сведений – Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты, паспортные данные, адрес, дата и место рождения, ИНН и прочее. Как пояснил РБК основатель DLBI Ашот Оганесян, утечка баз данных нескольких МФО могла произойти из-за взлома финтех-компании «Робофинанс».

Эксперты считают, что с высокой вероятностью данные утекли в результате ошибки сотрудника платформы для МФО. В открытом доступе могла оказаться база микрофинансовых сервисов, хранившаяся в облаке. Возможно, к утечке данных привели ошибки при миграции базы или обновлении ПО. Подобные нарушения со стороны сотрудников, к сожалению, весьма распространены, так как связаны с человеческим фактором.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube