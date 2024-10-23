Россия вернулась в десятку основных целей хакеров

Россия заняла девятое место в списке стран, на которые направлено больше всего DDoS-атак. Главными целями хакеров остаются США, Индия и Китай. Об этом свидетельствуют данные компании по кибербезопасности StormWall.

Анализ основан на данных глобальной сети центров очистки компании. Это восемь точек фильтрации трафика: в России, США, Германии, Болгарии, Казахстане, Китае, Сингапуре и ОАЭ, пишут «Известия».

Самое большое количество DDoS-атак в III квартале 2024 года было направлено на США (12,8%). На втором месте находится Индия (11,4%), а Китай занимает третью позицию (10,7%). «Эти страны традиционно становятся наиболее атакуемыми, – пояснили специалисты по кибербезопасности. – США интересует хакеров из-за развитой экономики и большого количества компаний, работающих в стране. Для хакеров это прекрасная возможность обогатиться. В Индии и Китае присутствует высокая деловая активность, много локальных и международных компаний, что позволяет хакерам получить выгоду».

Четвертую позицию занимает Великобритания, на которую пришлось 9,8% DDoS-атак. На пятой строчке списка главных целей хакеров – Австрия (9,3%). На шестом месте оказалась Франция (8,2%), и здесь аналитики связывают интерес хакеров к ней, в частности, с задержанием Павла Дурова.

Израиль находится на седьмой строчке перечня – на эту страну пришлось 7,1% взломов. Наибольшая активность киберпреступников в отношении израильских компаний была зафиксирована в сентябре этого года, когда в Ливане взрывались пейджеры.

На восьмой позиции оказались ОАЭ (6,8% бот-трафика). Здесь интенсивность бот-атак также объясняется экономическими причинами: «Хакеры хотят нажиться на успешных компаниях, ведущих бизнес в ОАЭ», – рассказали в StormWall.

Россия заняла девятое место, обойдя Гонконг (4,1%). «Большинство атак в III квартале было направлено на российские телеком-компании, ритейл и сферу образования, – отмечают аналитики. – В этот период Россия обошла по числу атак Сингапур, Германию и Гонконг, которые считаются важными мишенями для злоумышленников».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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