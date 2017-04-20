На Кипре разыскивают российского туриста / У мужчины проблемы с памятью

Публикации за 20.04.17

Полиция Кипра разыскивает гражданина России. По словам родственников, мужчина не вернулся в гостиницу. Мать пропавшего уточнила, что у ее сына бывают проблемы с памятью.

37-летний россиянин отдыхал в одной из гостиниц на кипрском курорте Айя-Напа. Накануне днем в лобби отеля он сказал родителям, что пойдет в номер, однако, когда супруги вернулись в гостиницу, сына они не обнаружили и обратились в полицию, пишет кипрское издание газеты Kathimerini.

По словам матери пропавшего, ее сын страдает расстройствами памяти. В настоящее время правоохранители ведут поиск российского туриста.

Айя-Напа, Зоя Осколкова

Айя-Напа. Другие новости 20.04.17

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