Пропавший на Кипре россиянин нашелся в другом номере

Публикации за 20.04.17

Турист из России, которого обыскались родственники и полицейские на Кипре, благополучно нашелся. Мужчина попросту перепутал гостиничные номера.

О пропаже 37-летнего россиянина на кипрском курорте Айя-Напа сообщили его родители. По их словам, накануне днем в лобби отеля он сказал родителям, что пойдет в номер, однако, когда супруги вернулись в гостиницу, сына они не обнаружили и обратились в полицию. По словам матери пропавшего, ее сын страдает расстройствами памяти.

Оказалось, что мужчина перепутал комнаты и уснул в чужом номере, где его обнаружили сотрудники отеля, передает портал ikypros.com со ссылкой на данные кипрской полиции.

Айя-Напа, Зоя Осколкова

Айя-Напа. Другие новости 20.04.17

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