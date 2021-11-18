QR-коды уронили спрос на туры по России – бронирования резко сократились

В России резко сократилось бронирование туров по стране после сообщений о планах властей ввести с 1 февраля требования QR-кодов на транспорте. Об этом сообщил глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский. По его словам, сейчас глубина продаж путевок опустилась до двух недель.

После обнародования планов о введении системы QR-кодов на транспорте «мы видим резкое замедление активности со стороны туристов», констатировал он, передает «Интерфакс».

Как отметил Уманский, сейчас ключевым фактором, влияющим на внутренний туризм и турпотоки, являются антиковидные ограничительные меры. Из-за их непрогнозируемости туристы не торопятся бронировать поездки в межсезонье и зиму. «Поэтому средняя глубина продаж скатилась к предельно низкому за все годы показателю – сейчас она не превышает двух недель», – заявил эксперт.

Уманский выразил надежду, что туристы продолжат путешествовать на автомобилях, однако, по его мнению, автотранспорт не станет выходом из ситуации, поскольку в части турпотока он занимает не более 30%.

Москва, Наталья Петрова

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