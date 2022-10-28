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Пятница, 28 октября 2022, 14:58 мск

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В Узбекистан с начала года уехали около 320 тысяч россиян

За девять месяцев текущего года в Узбекистан въехали почти 320 тысяч граждан России. Об этом сообщает Министерство внутренних дел республики.

Как уточнили в ведомстве, в общей сложности в Узбекистан въехало 318 156 россиян. Основной поток пришелся на третий квартал, когда в республику уехали 189 175 человек.

По данным Госкомстата Узбекистана, число российских туристов в январе-сентябре выросло в 2,1 раза по сравнению с итогами 2021 года, до 395,1 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что россияне за девять месяцев 2022 года получили почти 3,9 млн загранпаспортов. Это почти на миллион штук больше, чем в тот же период прошлого года, и максимум с начала пандемии, следует из данных МВД России.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Узбекистан

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