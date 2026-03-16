Туроператоры вывезли из ОАЭ всех организованных российских туристов

Все организованные российские туристы покинули Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На начало боевых действий на Ближнем Востоке в ОАЭ находилось около 50 тысяч российских путешественников, при этом около 23 тысяч человек были там в рамках пакетных туров.

«Туроператоры завершили вывоз всех российских туристов, отдыхавших в ОАЭ по пакетным турам», – говорится в сообщении АТОР.

«Российские компании прекратили продажи туров и отдельных туруслуг в регион. На данный момент действует и официальная рекомендация МИД и Минэкономразвития не продавать туры и отдельные услуги в шесть стран Ближнего Востока, включая ОАЭ. Небо над регионом остается частично закрытым. Значительная часть рейсов по-прежнему не выполняется», – добавили в Ассоциации.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплате компенсаций туристам, которые не поехали в оплаченные туры на Ближний Восток из-за войны с Ираном и ограничения авиасообщения. Туристы смогут возместить потери, если приобрели путевку в туркомпании, и поездка должна была состояться в период с 28 февраля по 31 марта. Решение касается оплаченных туров в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

