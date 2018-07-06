Тюменские депутаты не планируют отправлять отзыв на пенсионную реформу в Госдуму

Тюменские депутаты не планируют собираться на заседание для голосования по вопросу пенсионной реформы. Но при этом они изучают документ и намерены организовать дискуссионную площадку. Будет ли при этом отправлен отзыв от Тюменской думы в Госдуму – неясно. Пока в нижней палате парламента четыре отзыва от региональных коллег.

«Председатель тюменской областной думы Сергей Корепанов дал поручение всем депутатам разработать свои предложения по этому законопроекту. Всем разослан текст документа», – рассказал агентству «Новый День» собеседник в парламенте.

В то же время первый вице-спикер думы Андрей Артюхов заявил, что «в ближайшее время заседание думы не планируется, большинство депутатов на каникулах. Никаких планов по проведению думы в июле нет точно». Но при этом он напомнил, что 29 июня состоялся политсовет ТРО «Единой России», на котором принято решение поддержать предлагаемые правительством РФ изменения в пенсионной системе.

«Мы планируем 12 июля провести дискуссионную площадку, куда пригласим специалистов, экспертов, общественность и представителей профсоюзов для обсуждения вопросов пенсионной реформы. Наработанные предложения мы направим в Москву», – сказал депутат.

Артюхов добавил, что в конце августа – начале сентября в Москве пройдёт форум руководителей фракций «Единой России» в думах всех уровней. Форум пройдет, скорее всего, под руководством Дмитрия Медведева.

«После форума мы внесём ряд предложений в нормативно-правовые документы, которые будут идти параллельно с законопроектом (о пенсионной реформе – ред.) Эти документы будут касаться, прежде всего, вопросов обеспечения занятости работников предпенсионного возраста, формирования страховой части досрочных пенсий. Эта работа сейчас ведётся и в регионах, и в правительстве. К концу августа – началу сентября на этом форуме мы их озвучим», – сообщил Артюхов.

Руководитель фракции КПРФ в Тюменской областной думе Тамара Казанцева подтвердила, что парламент не рассматривала вопрос о пенсионной реформе. «Я поинтересовалась в аппарате думы, будем ли мы рассматривать этот вопрос до осени. Сказали, что нет», – сказала Казанцева. При этом коммунистка сообщила, что ей не приходили документы от спикера Сергея Корепанова с предложением высказать свои замечания к законопроекту. «Наше предложение однозначно: нет, и всё. Этот законопроект не принимать. Я считаю, это вообще преступление, загонять народ в очередной угол», – категорично заявила Казанцева.

Ранее в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» сопредседатель тюменского регионального отделения ОНФ Евгений Семеняко отметил, что повышение пенсионного возраста возможно, только если проработать вопрос востребованности граждан предпенсионного возраста на рынке труда.

Во вторник, 3 июля, на Центральной площади Тюмени прошел митинг против пенсионной реформы. В нем, кроме представителей всех коммунистических партий, присутствующих в Тюменской области, принял участие председатель областного совета профсоюзов Михаил Кивацкий, жёстко раскритиковавший планы правительства по повышению пенсионного возраста.

Тюмень, служба информации

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