Жириновский все-таки выдвинул своего кандидата в губернаторы Тюменской области

Партия ЛДПР решила не отказываться от борьбы за пост главы Тюменской области. Координатор тюменского регионального отделения партии Артем Зайцев выдвинут кандидатом в губернаторы региона. Решение принято высшим советом партии накануне и утверждено лидером партии Владимиром Жириновским. Член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Сысоев сообщил «Новому Дню», что на региональной партийной конференции в понедельник, 9 июля будет рассмотрен вопрос о выдвижении Зайцева. По словам Сысоева, партия изменила решение и заявила об участии в выборах тюменского губернатора потому что «в стране изменилась ситуация». «ЛДПР категорически не одобряет последние реформы правительства РФ. Речь о планируемом повышении возраста выхода на пенсию, о принятых в первом чтении законопроектах о повышении налога на добавленную стоимость с 18 до 20% и повышении страховых взносов», – поясняют в партии.

Ранее, 30 июня, высший совет либерал-демократов отказался выдвигать кандидата на эту должность. В сегодняшней конференции примут участие депутат думы ХМАО Евгений Марков, заместитель руководителя фракции ЛДПР Законодательного собрания ЯНАО Иван Вершинин, руководитель фракции ЛДПР в тюменской областной думе Глеб Трубин, а также сам Артем Зайцев и Владимир Сысоев. Артем Зайцев также подтвердил эту информацию.

Тюмень, служба информации

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