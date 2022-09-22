Экс-глава тюменского «Медгорода» Кудряков получил условный срок

Бывший главврач тюменского «Медгорода» Андрею Кудрякову вынесли приговор – два года лишения свободы условно. «Суд приговорил Кудрякова к двум годам лишения свободы. Также на протяжении двух лет он не сможет занимать должности на государственной службе в системе здравоохранения, связанные с выполнением организационных, распорядительных и административно-хозяйственных полномочий», – сообщает 72.Ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Тюменской области.

В 2019 году онкоцентр «Медгород» оказался в центре скандала. Специалисты регионального фонда обязательного медстрахования (ОМС) установили, что больных пациентов отправляли на долечивание в обычную гостиницу (отель «Море», принадлежащий мужу руководителя регионального Роспотребнадзора Галине Шарухо), а не в специализированное учреждение. Сумма ущерба составила более 18 миллионов рублей. Следователи почти год не могли установить лицо, причастное к махинациям. Региональный фонд обязательного медстрахования через суд добился возмещения ущерба от «Медгорода». Медицинское учреждение возвращает эти деньги страховщикам частями.

Напомним, Андрей Кудряков был уволен с должности руководителя «Тюменского многопрофильного медицинского центра «Медицинский город»» в середине октября 2019 года. К этому моменту Следственный комитет начал проверку сообщения о, якобы, незаконного списания материальных ценностей учреждения Кудряковым, а ранее было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при обращении с деньгами ТФОМСа неустановленными лицами из администрации «Медгорода». Сумма ущерба составляла 18,5 млн рублей. По обвинению в мошенничестве была арестована главный бухгалтер организации Галина Иванова. Тогда же пациенты «Медгорода» жаловались на перебои в работе радиологического оборудования, из-за которых не могли получить непрерывную лучевую терапию. Весной 2019 года в ходе проверки прокуратура обнаружила, что «Медицинский город» вовремя не расплачивался с поставщиками лекарств. Одновременно пациенты жаловались не отсутствие в лечебном учреждении препаратов для химиотерапии.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»