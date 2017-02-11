Украинские боевики захватили дома мирных жителей Донбасса

Публикации за 11.02.17

Украинские военные во время боевой операции на юго-востоке страны захватили дома мирных жителей в прифронтовых районах Донбасса. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

«По информации от местных жителей населенного пункта Попасная, подтверждаются факты мародерства и незаконного занятия жилых помещений военнослужащими второго батальона 24-й бригады ВСУ (вооруженных сил Укриаины), располагающегося в районе данного населенного пункта», – сказал Марочко, слова которого цитирует Луганский информационный центр.

По данным народной милиции ЛНР, в местный отдел полиции жители подали уже более 15 заявлений. По словам Марочко, действия украинских военнослужащих подтверждаются и данными в отчетах миссии ОБСЕ.

По его словам, в отчете миссии от 10 февраля говорится о двух частных домах населенного пункта Малиновое Станично-Луганского района, занятых военнослужащими украинской армии.

Луганск, Анастасия Смирнова

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