В Донбассе неспокойно: киевские военные более тысячи раз обстреляли ополченцев

Публикации за 12.02.17

В Донбассе за минувшие сутки украинская армия более тысячи раз нарушила режим «прекращения огня». Как сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики, зафиксировано 1302 обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

В частности, произошло 174 минометных обстрела, 257 – из вооружений БМП, один – из зенитной установки, 791 – из гранатометов и 79 – из стрелкового оружия. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает «Донецкое агентство новостей».

Ранее командование ДНР сообщало о разработанном плане стабилизации обстановки на линии соприкосновения сторон. Документ прошел ряд согласований, в том числе с миссией ОБСЕ. Основные его тезисы – незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод всех запрещенных «Минском» вооружений, предоставление беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ к местам хранения техники, в радиусе 1 км от ДФС создается зона без вооружений и любых военных подразделений, а также запрет любых наступательных операций. Украинская сторона отказалась обсуждать этот план.

Донецк, Анастасия Смирнова

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