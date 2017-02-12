NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Украина

■■■■■■■■■

Публикации за 12.02.17

В Донбассе неспокойно: киевские военные более тысячи раз обстреляли ополченцев

В Донбассе неспокойно: киевские военные более тысячи раз обстреляли ополченцев

В Донбассе за минувшие сутки украинская армия более тысячи раз нарушила режим «прекращения огня». Как сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики, зафиксировано 1302 обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

В частности, произошло 174 минометных обстрела, 257 – из вооружений БМП, один – из зенитной установки, 791 – из гранатометов и 79 – из стрелкового оружия. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает .

Ранее командование ДНР сообщало о разработанном плане стабилизации обстановки на линии соприкосновения сторон. Документ прошел ряд согласований, в том числе с миссией ОБСЕ. Основные его тезисы – незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод всех запрещенных «Минском» вооружений, предоставление беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ к местам хранения техники, в радиусе 1 км от ДФС создается зона без вооружений и любых военных подразделений, а также запрет любых наступательных операций. Украинская сторона отказалась обсуждать этот план.

Донецк, Анастасия Смирнова

Донецк. Другие новости 11.02.17

Крымский мост отчётливо виден из космоса (СКРИН). / Украинские боевики захватили дома мирных жителей Донбасса. / Европа настроена на сохранение антироссийских санкций.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter