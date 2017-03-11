Украинский диверсант раскрыл тайну убийства «Моторолы»

Публикации за 11.03.17

Задержанный в Луганской народной республике диверсант назвал имя убийцы командира батальона ДНР «Спарта» Арсена Павлова, более известного под позывным «Моторола». По его словам, к случившемуся может быть причастен некий майор Балов.

«Когда я находился в Хмельницком в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы – это его рук дело», – заявил задержанный Иван Деев на видеозаписи допроса, который приводит РИА «Новости».

По словам Деева, Балов говорил, что предварительно проходил специальную подготовку по подрыву лифтов.

Арсен Павлов, известный как Моторола, погиб в октябре 2016 года при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома.

Ранее МВД и МГБ ЛНР сообщили о задержании военнослужащих 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ по подозрению в причастности к убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко и другим терактам.

Москва, Светлана Антонова

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