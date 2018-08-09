Александр Моор приехал пиариться в ХМАО

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор продолжает ездить по автономным округам в рамках своей предвыборной кампании. Сегодня он нанес визит главе ХМАО Наталье Комаровой. Вместе они находятся в Белоярском районе, который вошел в тройку самых эффективных территорий Югры. Моор и Комарова проинспектировали набережную в районном центре, которую благоустраивают в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». На набережной планируют разместить сцену, построить прогулочные зоны, зоны отдыха, установить арт-объекты. Затем, как сообщили в правительстве Югры, Наталья Комарова и Александр Моор направились в село Казым, где проходят мероприятия, посвященные Дню коренных народов мира.

Вчера Моор был в Ялуторовске, позавчера – в Салехарде, где пообещал накормить ямальцев дешевыми тюменскими продуктами. Временный губернатор Тюмени стал настолько часто появляться в СМИ, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев был вынужден уступить ему первое место в медиарейтинге, составленном компанией «Медиалогия» (подсчитывает число упоминаний персоны в прессе). Между тем, жители Тюменской области и округов, которым 9 сентября предстоит выбирать нового губернатора, активность Моора не оценили. В соцсетях врио обвиняют в отсутствии реальных дел.

«Как много пиара перед выборами! Раньше эту фамилию я вообще нигде не слышал, за то сейчас на каждом шагу! Какие же они все молодцы становятся, когда дело подходит к выборам!», – написал в группе «Тюмень» ВКонтакте Александр Егоров. «Действительно, раньше редко кто мог вспомнить ФИО мэра города Тюмени. Чуть что – так все вопросы по проблемам города к Якушеву были, хотя он был губернатором области», – добавляет пользователь под ником Алеша Попович. «Раздуваем мыльный пузырь», – резюмирует Алексей Шевцов.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.08.18

В Югре женщина обокрала микрофинансовую организацию, чтобы помочь отцу пятерых детей. / Моор наймёт пиарщиков, которые продадут Ямалу и Югре дешёвые тюменские продукты. / Губернатор Комарова наградит самых эффективных мэров Югры, которые нравятся людям. Читать дальше

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