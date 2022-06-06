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NewDayNews.ru

Понедельник, 6 июня 2022, 10:10 мск

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Более 400 тысяч украинских беженцев будут жить на пособия в Германии

Более 410 тысяч беженцев из Украины претендуют на получение базового пособия по безработице в Германии. Такие данные приводит газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Федерального агентства по труду ФРГ.

В докладе, который подготовило ведомство, указывается, что к концу года в центрах занятости ожидается более 740 тысяч работоспособных граждан Украины, готовых подать документы на получение пособия. При этом, по прогнозам Федерального агентства занятости, к концу года доля мигрантов в общем числе официально безработных вырастет до более чем 50%, доля лиц с миграционным прошлым – до более чем 60%. Агентство по труду призывает представителей муниципальной и региональной власти готовится к связанным с этим проблемам.

Ранее украинские мигранты получали финансовую помощь, обусловленную законом о поддержке просителей убежища. С 1 июня они могут подать документы на получение базового пособия, такого же, которое получают безработные немцы.

Из десятков тысяч прибывших в Германию украинцев лишь несколько сотен смогли найти себе работу. В некоторых немецких городах доля трудоспособных беженцев из Украины достигает 50%, но максимум 10% украинских мигрантов действительно выходят на рынок труда и зарабатывают самостоятельно.

Как сообщал «Новый День», с 1 июля большинство украинских беженцев в Польше лишатся ежедневного пособия. Польские власти хотят стимулировать украинских мигрантов начать зарабатывать и обеспечивать себя. Кроме того, ранее Чехия заявила о намерении отменить помощь в виде денег беженцам из Украины. Ужесточила правила получения помощи украинскими гражданами и Канада.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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