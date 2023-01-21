В ДНР сбили украинский истребитель Су-24

ВКС России сбили украинский истребитель Су-24 в районе населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ. В Харьковской области в районе населенного пункта Лозовая силы российской ПВО сбили украинский военный вертолет Ми-8.

Также за сутки средствами ПВО уничтожено 14 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Кроме того, перехвачено три снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также противорадиолокационная ракета HARM в районах населенных пунктов Васильевка и Грозовое Запорожской области.

Ранее сегодня сообщалось, что российские силы освободили населенный пункт Двуречье в Донецкой народной республике ДНР и заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении.

Москва, Наталья Петрова

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