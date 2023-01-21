российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 22 января 2023, 01:40 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В ДНР сбили украинский истребитель Су-24

Архи, фото пресс-службы ПАО «ОАК»

ВКС России сбили украинский истребитель Су-24 в районе населенного пункта Владимировка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ. В Харьковской области в районе населенного пункта Лозовая силы российской ПВО сбили украинский военный вертолет Ми-8.

Также за сутки средствами ПВО уничтожено 14 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Кроме того, перехвачено три снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также противорадиолокационная ракета HARM в районах населенных пунктов Васильевка и Грозовое Запорожской области.

Ранее сегодня сообщалось, что российские силы освободили населенный пункт Двуречье в Донецкой народной республике ДНР и заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Минобороны России сообщило об освобождении Двуречья в ДНР / Минобороны России сообщило об освобождении села Лобковое в Запорожской области / Нидерланды готовы поставить Украине истребители F-16 / Российские силы взяли под контроль Клещеевку под Артемовском – штаб ДНР / В Кремле ответили на заявление Киева об условиях для переговоров с Москвой / ВС России уничтожили более 200 украинских военных в ДНР и ЛНР и разбили 12 гаубиц / Экс-боец норвежского батальона ЧВК «Вагнер» должен был быть привлечен к ответственности – Пригожин / Запад передал Украине более 4 тыс. единиц оружия и военной техники

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Украина,