Отступающие украинские боевики рушат жилые дома в Артемовске для замедления ВС РФ

Ожесточенные бои продолжаются на Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Российские военные продолжают наступательные действия, вытесняя ВСУ на окраины города Артемовск. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города. Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На флангах поддержку штурмовым отрядам оказывают подразделения Воздушно-десантных войск. Кроме того, в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач.

«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315-ти военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевая машина РСЗО «Град»», – добавили в Минобороны РФ.

На других направлениях были уничтожены до 145 солдат ВСУ и наемников, БТР, два броневика, шесть автомобилей, две гаубицы Д-30, по одной Д-20 и «Мста-Б», а также три САУ «Гвоздика».

Средствами ПВО за сутки перехвачено пять снарядов «HIMARS» и сбиты три украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

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