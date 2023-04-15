российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 15 апреля 2023, 17:38 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Отступающие украинские боевики рушат жилые дома в Артемовске для замедления ВС РФ

Ожесточенные бои продолжаются на Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Российские военные продолжают наступательные действия, вытесняя ВСУ на окраины города Артемовск. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города. Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На флангах поддержку штурмовым отрядам оказывают подразделения Воздушно-десантных войск. Кроме того, в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач.

«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315-ти военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевая машина РСЗО «Град»», – добавили в Минобороны РФ.

На других направлениях были уничтожены до 145 солдат ВСУ и наемников, БТР, два броневика, шесть автомобилей, две гаубицы Д-30, по одной Д-20 и «Мста-Б», а также три САУ «Гвоздика».

Средствами ПВО за сутки перехвачено пять снарядов «HIMARS» и сбиты три украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

Российские силы уничтожили 340 боевиков под Артемовском / Президент Кубы обвинил США в конфликте на Украине / Российские военные захватили танк Leopard и утопили его в болоте / Российские войска уничтожили 470 солдат ВСУ и наемников в зоне СВО / Советник главы ДНР заявил о блокировании группировки ВСУ на западных окраинах Артемовска / Российские силы сбили бомбардировщик и пять беспилотников ВСУ / Сербия опровергла сообщения о поставке оружия Украине / Шмыгаль заявил о начале контрнаступления ВСУ летом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,