ВС России сбили Су-25 и уничтожили четыре ДРГ ВСУ в зоне спецоперации

Российские войска продолжают наступательные действия на Марьинском направлении. Бои не стихают и в районе Авдеевки (ДНР). Всего на Донецком направлении украинская армия за сутки потеряла до 395 военнослужащих и лишилась склада боеприпасов. Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 660 военных. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

«На Донецком направлении подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки Донецкой народной республики. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении», – говорится в сообщении военного ведомства.

Помимо потерь живой силы, ВСУ лишилась на Донецком направлении танка, двух БМП, три пикапа и две гаубицы Д-30.

Также сообщается, что силами ПВО сбит украинский самолет Су-25 в районе Новоандреевки Запорожской области. За сутки перехвачено 16 снарядов систем РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Кроме того, уничтожено 17 украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России в течение суток разгромили 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 149 районах.

В ДНР в районе Северска и в Запорожской области под Горьким поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны.

В ЛНР и Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. На Купянском направлении под удары авиации и артиллерии попали подразделения ВСУ в районах Тимковки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики. За сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, САУ «Акация» и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 80 военных, два пикапа, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20.Кроме того, в районе Серебрянки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» нанесла поражение украинским подразделениям в районах Водяного, Павловки Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. За сутки на этих направлениях уничтожено до 120 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении ВСУ лишились до 20 военнослужащих, двух пикапов, боевой машины РСЗО «Град» и гаубицы Д-30.

Москва, Наталья Петрова

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