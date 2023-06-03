ВС РФ ведут ожесточенные бои за Марьинку и Авдеевку

Российские войска ведут самые ожесточенные бои на Донецком направлении. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат» уничтожают противника в центральной части Марьинки, а подразделения 1-го армейского корпуса – в районе Авдеевки.

Вместе с тем на Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки российских войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа. За прошедшие сутки в данных районах авиацией совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 42 огневые задачи.

«В ходе боев на данном направлении в течение суток уничтожено более 220-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», – уточнили в минобороны РФ.

На других направлениях российские войска уничтожили в общей сложности более 350 украинских боевиков. В районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, еще одна ДРГ уничтожена в Луганской народной республике.

В то же время российские войска уничтожили три склада боеприпасов на территории Донецкой народной республики – вблизи Серебрянки, Отрадного и Веселого.

В районе населенного пункта Старая Покровка Харьковской области поражён полевой лагерь украинского националистического формирования.

Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ в течение суток поражены 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах. Уничтожена бронетехника, артиллерийские установки Krab польского производства, «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 432 самолета, 236 вертолетов, 4452 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9361 танк и других боевых бронированных машин, 1110 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4984 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10624 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Светлана Антонова

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