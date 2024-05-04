США ввели санкции, ВС РФ отбили Бердычи и Семеновку, Лондон разрешил Киеву пускать свои ракеты в РФ – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя была отмечена освобождением новых поселений в ДНР и открытием выставки трофейного оружия на Поклонной горе. И новыми русофобскими выпадами Запада: США ввели новые санкции, а Великобритания разрешила использовать свои ракеты для ударов по России.

Санкции недели – США ввели новые ограничения против 280 компаний и граждан из-за конфликта на Украине

Госдеп США объявил о введении новых санкций в отношении более 280 граждан и компаний из России и других стран за обход санкций, вклад в развитие российской экономики и «использования химического оружия» против ВСУ. Госдеп заявил, что это не последняя волна ограничений в связи с конфликтом на Украине.

Посольство РФ в США подчеркнуло, что Вашингтон вновь использовал для обоснования ограничений ничем не подкрепленные обвинения в адрес РФ, на этот раз – в использовании химического оружия. В Кремле заявили, что Штаты пытаются давить на партнеров России, чтобы убрать конкурента. Но новая волна ограничений не повлияет на отношения Москвы с партнерами.

Освобождение недели – ВС РФ взяли под контроль Бердычи и Семеновку в ДНР

Российские бойцы продолжают активно наступать, сдвигая позиции противника вглубь территории, находящейся под контролем киевского режима. В начале недели ВС РФ освободили Семеновку в ДНР и разбили подразделения ВСУ около Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного.

Через два дня российские войска полностью взяли под контроль село Бердычи в ДНР.

Разрешение недели – Лондон разрешил Киеву бить по российской территории

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет полное право атаковать территорию России британским оружием. Позже из-за мощной реакции его заявление было удалено с новостного портала, который опубликовал его первым. В МИД РФ удаление новости иронично назвали «чисто английским убийством».

Заявление недели – Макрон уточнил условия для отправки войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал условия, при которых Запад «может рассмотреть вопрос» отправки своих военных на Украину. Для этого из Киева должен прийти прямой запрос, а ВС РФ – прорвать линию фронта.

В Кремле громкие воинственные заявления Эммануэля Макрона и Дэвида Кэмерона назвали опасной тенденцией. Они стали свидетельствами прямом вмешательства стран НАТО в украинский конфликт.

Экспонат недели – подбитый «Абрамс» выставили на Поклонной горе

Подбитый российскими бойцами американский танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle доставлены на Поклонную гору. Там с 1 мая проходит выставка трофейной техники, полученной киевским режимом от Запада и захваченной ВС РФ. Обе машины подбиты во время наступления в районе Бердычей на Авдеевском направлении. Машина Assault Breacher Vehicle на базе танка M1 Abrams должна была проделывать проходы в минных полях.

МИД России подчеркнул, что выставка трофейного оружия в Парке Победы стала ответом на демонстрацию образцов российской техники перед посольствами РФ в странах НАТО. При этом, задумка Запада провалилась, поскольку его собственные жители несли цветы к советской военной технике.

© 2024, РИА «Новый День»

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