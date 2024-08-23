За последнюю неделю с 17 по 23 августа освободили пять населенных пунктов в Донецкой народной республике и разгромили в общей сложности сотни единиц бронетехники и полевой артиллерии противника. Как сообщается в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, на всех направлениях СВО уничтожено всего более 16 тысяч военнослужащих ВСУ.

Наиболее ощутимые успехи были достигнуты в зоне ответственности подразделений группировки войск «Центр», которые в результате активных действий освободили населенные пункты Свиридоновка, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое в ДНР. При этом нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны и отражены 27 контратак формирований противника. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 3855 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 43 автомобиля и 51 орудие полевой артиллерии.

Самые серьезные потери ВСУ несут в зоне боевых действий подразделений «Южной» группировки войск, которые улучшили положение по переднему краю. На этом направлении противник потерял за неделю до 4530 военнослужащих, 32 автомобиля, 68 орудий полевой артиллерии, в том числе 36 самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства стран НАТО, пять боевых машин реактивных систем залпового огня, из них две RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.

На остальных фронтах СВО потери противника, кроме разгромленной бронетехники и артиллерии, составили почти 8 тысяч боевиков. На линии боевого соприкосновения в течение недели сдались в плен 29 украинских военнослужащих.

Также российская армия нанесла 16 групповых ударов по военным объектам Украины. В то же время оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, средствами противовоздушной обороны ВС РФ в течение недели уничтожены фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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