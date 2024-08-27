Зеленский заявил о боевом применении F-16 на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев начал использовать истребители F16 для перехвата российских ракет. По его словам, американские самолёты, которые недавно прибыли в страну, уже активно участвуют в оборонительных операциях.

«Спасибо партнерам за то, что предоставили эти F-16. Но еще раз: конечно, этого недостаточно, очень немного F-16», – сказал украинский президент сегодня на пресс-конференции.

В то же время Зеленский заявил, что его западные партнеры стараются не говорить с ним на тему ударов западным дальнобойным оружием по территории РФ. По его словам, он сам поднимает этот вопрос, требуя предоставить Украине такое разрешение.

«Олимпиада прошла, пинг-понг остался», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

В конце июля Зеленский заявил о получении Киевом первой партии американских истребителей F-16. По сведениям западной прессы, были доставлены первые десять из 79 боевых самолетов.

В начале августа глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщал, что в небе Херсонской области замечены F-16.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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