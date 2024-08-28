Украина потеряла более 40% мощностей гидроэнергогенерации

«Укргидроэнерго» потеряло более 40% генерации после ударов российских войск. Об этом сообщил гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота. По его словам, на сегодня нет ни одной станции, которая бы не получила бы повреждений.

Как сказал Сирота, по украинским ГЭС было нанесено в общей сложности около 130 ударов. В настоящее время не работает ДнепроГЭС, другие станции находятся в процессе восстановления.

Глава «Укргидроэнерго» уточнил, что на Киевской ГЭС, куда был прилет на днях до сих пор идет разбор завалов. «Оценить все технические последствия и срок, необходимый для устранения повреждений, пока невозможно», – пояснил Сирота, добавив, что угрозы прорыва дамбы Киевской ГЭС и подтопления территорий нет.

В понедельник, 26 августа, министерство обороны РФ сообщало о массированном ударе высокоточным оружием по энергетическим объектам Украины, которые используются для оборонной промышленности.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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