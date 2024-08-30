Наступление с боем: началась битва за Купянск

Вооруженные формирования Украины сосредоточили значительные силы на купянском направлении в Харьковской области. Как сообщил глава региональной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, на этом участке фронта идут тяжелые бои.

«На Купянском участке фронта противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники. Тяжёлые бои продолжаются. Движемся дальше!» – отметил Ганчев в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Синьковка в Харьковской области. В этой связи военный эксперт Андрей Марочко пояснил ТАСС, что освобождение этого села позволяет российским военным усилить давление на подразделения ВСУ в Купянске, началось освобождение города.

«С освобождением Синьковки мы можем говорить уже с полной уверенностью о том, что начались бои за Купянск. После Синьковки мы выходим на прямую линию к населенному пункту, крупному логистическому центру украинских боевиков, где концентрируется довольно-таки солидная группировка. Там есть и склады с горючим, и с боеприпасами украинских боевиков, спрятаны вооружение и военная техника», – отметил Марочко.

По его словам, близкое расстояние к Купянску уже позволяет нашим войскам применять не только артиллерию, но и крупнокалиберное стрелковое оружие. «Так что давление на украинских боевиков будет усилено благодаря тому, что тактико-технические характеристики оружия будут позволять наносить удары по передовым позициям украинских боевиков», – уточнил Марочко.

Харьков, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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