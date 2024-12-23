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Понедельник, 23 декабря 2024, 14:28 мск

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В Курской области бойцы ВС РФ отбили две контратаки и продолжили наступление

Фото: Минобороны РФ

В Курской области подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, попутно отбивая контратаки противника. За сутки ВСУ потеряли более 300 боевиков и несколько единиц тяжелой боевой техники. Об этом сообщает Минобороны.

Российские бойцы продвинулись в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Локня, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька.

«Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Заолешенка, Косица, Кругленькое, Михайловка, Никольский, Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области», – сообщили в оборонном ведомстве.

Киевский режим за сутки лишился более 300 военнослужащих, двух танков, в том числе американского «Abrams», трех БПМ – американской «Bradley», немецкой «Marder» и шведской «CV-90», а также шести броневиков, пушки, четырех минометов, ремонтно-эвакуационной машины и восьми автомобилей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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