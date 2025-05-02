«Делает всё для эскалации»: Зеленского обвинили в срыве обмена пленными и телами погибших

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в срыве обмена пленными, который был намечен на утро 1 мая.

«Планируемый <…> обмен военнопленными был сорван со стороны режима Зеленского», – написал он в своем телеграм-канале.

«Также бандеровцы отказались забрать тела 780 погибших всушников, подготовленные к передаче на белорусской границе и находящиеся в рефрижераторах», – добавил Рогов.

Общественник отметил, что после срыва обмена пленными и телами погибших ВСУ атаковали дронами рынок в Алешках Херсонской области и детскую площадку в Токмаке Запорожской области.

Зеленский «повышает ставки и делает всё для эскалации, срывая обмен, убивая мирных и угрожая ударом по Параду Победы на Красной площади», – заключил Рогов.

Напомним, в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области объявили трехдневный траур после гибели семи человек в результате атаки ВСУ на рынок утром 1 мая.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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