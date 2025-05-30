Российская армия фактически вышла на стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины. Об сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости».

Ранее, 28 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении села Зеленое Поле в ДНР, который находится на стыке с границей Запорожской области по направлению к подконтрольному ВСУ селу Темировка. По словам Рогова, военные называют этот участок фронта в районе Зеленого Поля перекрестком.

Как отметил общественник, после освобождения села российские силы усилили наступательные действия и фактически вышла на стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины.

Рогов добавил, что освобождение Зеленого Поля открывает для армии РФ возможность для наступления на северную часть Запорожской области не только с юга, но и с востока.

Надо отметить, что Минобороны России пока не подтверждало выход российских сил к границе Днепропетровской области.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области. По его словам, ВС РФ ведут наступление на участке от Красноармейска (украинское название – Покровск) до Великой Новоселки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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