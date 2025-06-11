Российские войска продолжают наступление в Днепропетровской области Украины. Как сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе СВО, российские мотострелки вышли к западной границе Донецкой народной республики и вместе с танкистами ведут наступление в Днепропетровской области.

«Группировка войск «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области», – говорится в сообщении.

По данным Минообороны, к наступлению в Днепропетровской области также присоединилась вторая российская группировка войск в зоне спецоперации – «Восток». «Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий широким фронтом вышли на западную границу Донецкой народной республики и развивают наступление на территории Днепропетровской области», – отметили в ведомстве.

Помимо того, «Центральная» группировка поразила формирования 13 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоподгородное Днепропетровской области, Степановка, Красноармейск, Димитров, Петровского, Новопавловка, Новониколаевка и Алексеевка в ДНР. В результате уничтожены до 460 украинских боевиков, четыре боевые бронемашины, три автомобиля и три артиллерийских орудия. Группировка «Восток» нанесла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко в ДНР, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. Потери противника составили более 225 боевиков, боевая бронемашина, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Остальные группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают теснить силы ВСУ. Группировка «Север» продвинулась в глубину обороны противника и поразила личный состав и техники 13 бригад и полков ВСУ у населенных пунктов Вакаловщина, Хотень, Писаревка, Рыжевка, Павловка, Андреевка, Кондратовка, Новая Сечь и Садки Сумской области.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ около Купянска, Андреевки Харьковской области, Карповки, Ямполя, Волчьего Яра и Кировска в ДНР.

«Южная» группировка войск улучшили тактическое положение, ударив по противнику в районах населенных пунктов Серебрянка, Васюковка, Северск, Петровка, Часов Яр, Белая Гора, Плещеевка и Константиновка в ДНР.

Подразделения группировки «Днепр» атаковали формирования ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Никольское, Велетенское Херсонской области.

За прошедшие сутки потери ВСУ составили в общей сложности до 1275 военнослужащих. Кроме того, уничтожены танк, 10 боевых бронемашин, 21 автомобиль и пикап, 16 орудий артиллерии, пять станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Вместе с тем авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили цеха по БПЛА и места их хранения, пункт управления разведкой и наведения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады боеприпасов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Российские силы ПВО сбили в зоне спецоперации пять управляемых авиа бомб JDAM и реактивный снаряд системы HIMARS, а также 120 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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