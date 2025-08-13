Российская армия освободила Суворово и Никаноровку в ДНР

Российские войска установили контроль над селами Суворово и Никаноровка в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой народной республики», – сказано в сообщении. Оба села расположены к северо-востоку от города Красноармейск (украинское название Покровск). Накануне Минобороны сообщало о взятии села Луначарское, которое находится вблизи этих населенных пунктов.

Также «Центральная» группировка за сутки поразила силы 14 бригад и полков ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Димитров, Артемовка, Веселое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка, Красноармейск в ДНР, Филия и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника на этом направлении составили свыше 385 боевиков, БМП, шесть бронеавтомобилей «Казак», пикап и артиллерийское орудие.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации в общей сложности около 1375 военнослужащих.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.

Средствами ПВО сбиты четыре снаряда HIMARS, девять управляемых авиабомб и 240 беспилотников ВСУ самолетного типа.

