Российские войска продвигаются в районе городов Родинское и Белицкое в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, отметив, что Красноармейское направление остается одним из самых горячих.

«Есть определенные успехи в районе Родинского и Белицкого – и достаточно широким фронтом», – сказал он эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, есть определенные успехи и в самом Красноармейске (украинское название Покровск). «Поступает информация, что в отдельных районах, в том числе там, где есть многоэтажные дома, наши подразделения все чаще проводят свою работу», – добавил глава ДНР.

Пушилин отметил улучшение позиций на Великоновоселковском направлении, где российская армия освободила еще один участок границы между ДНР и Днепропетровской областью, вытеснив противника из Искры и Александрограда.

Глава ДНР добавил, что ВС России также улучшили позиции у Константиновки.

«Константиновское направление: здесь также улучшены позиции после освобождения Щербиновки», – сказал он.

Накануне Пушилин сообщил, что украинские силы в Красноармейске и Димитрове вскоре могут попасть в окружение российских войск, «потому что ситуация развивается ровно таким образом».

Ранее он заявлял, что украинское командование перебросило в район Красноармейска дополнительные силы и пытается контратаковать.

По словам главы ДНР, на Краснолиманском направлении российские подразделения улучшили позиции в Шандриголово и в Среднем. На Константиновском направлении серьезные бои идут в районе Клебан-Быкского водохранилища, отмечал Пушилин. В районе Часова Яра российские бойцы также улучшили позиции, добавил он.

Ранее сообщалось, что российская армия совершили прорыв фронта к северу от Красноармейска, перерезав трассу между Красноармейском и Добропольем. СМИ отмечали, что вклинивание в глубину обороны противника составляет около 20 км. Глава ДНР заявлял, что прорыв ВС РФ на Добропольском направлении привел к ухудшению позиций противника, нарушению логистики и обрушению фланга ВСУ.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube