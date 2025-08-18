российское информационное агентство 18+

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога в связи с угрозой военных ударов. Об этом сообщают местные СМИ.

Первоначально сигнал тревоги был в Черниговской области, а затем в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Сейчас режим воздушной опасности действует также в Киеве и остальных регионах Украины.

Как сообщал «Новый День», сегодня стало известно о российском ударе по крупному военному заводу ВСУ в Запорожье. Накануне армия России ударила по складам с украинскими «Сапсанами» и беспилотниками. В Миноблроны РФ неоднократно подчеркивали, что российские войска атакуют исключительно военные объекты киевского режима.

Киев, Анастасия Смирнова

