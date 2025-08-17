Армия России ударила по складам с украинскими «Сапсанами» и беспилотниками

Российская армия поразила место хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Кроме того, в течение суток были разбиты склады боеприпасов ВСУ и беспилотников дальнего действия, а также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах. Удары по военным целям наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Напомним, 14 августа ФСБ сообщила о срыве российскими спецслужбами и армией планов Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан», которые Киев собирался использовать для ударов вглубь РФ. В ведомстве также заявили о наличии информации, которая подтверждает участие Германии в финансировании украинской программы по производству дальнобойных ракет «Сапсан». Минобороны России в свою очередь подтвердило, что была пресечена попытка Киева производить совместно с западными партнерами ракеты для ударов вглубь территории России.

В то же время, российскими средствами ПВО в зоне спецоперации были сбиты четыре управляемые авиабомбы и 300 вражеских беспилотников самолетного типа.

Меж тем российские подразделения продолжают продвигаться на четырех направлениях в зоне СВО. Так, бойцы группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Новоселовка, Кировск в ДНР, Купянск, Петровка Харьковской области и Петровское в ЛНР.

«Южная» улучшили положение по переднему краю и бьет формирования ВСУ в районах населенных пунктов Федоровка, Червоное, Северск, Клебан-Бык, Васюковка, Серебрянка, Константиновка, Дроновка и Иванополье в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение противнику около Удачного, Димитрова, Балагана, Гродовки, Ленино, Сухого Яра, Золотого Колодезя, Новоалександровки и Красноармейска в ДНР.

Группировка войск «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны противника и нанесла удары по ВСУ вблизи Полтавки, Зеленого Гая Запорожской области и Ивановки Днепропетровской области.

Бойцы «Северной» группировки громят противника около 14 населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, а подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение ВСУ в районах шести населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube