NewDayNews.ru

Четверг, 14 августа 2025, 10:58 мск

Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ разбили четыре установки американского ЗРК Patriot на Украине

Российские войска в июле уничтожили четыре пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot в Днепропетровской области. Они были развернуты для обороны объектов военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также была уничтожена американская многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65.

В Минобороны добавили, что ВС России в течение июля нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины.

Таким образом, подчеркнули в ведомстве, была пресечена попытка Киева производить совместно с западными партнерами ракеты для ударов вглубь территории России.

Информация о поражении критически важных объектов украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской областях подтверждена несколькими независимыми источниками, сообщили в Минобороны.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о срыве российскими спецслужбами и армией планов Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан», которые Киев собирался использовать для ударов вглубь РФ.

В ФСБ также заявили о наличии информации, которая подтверждает участие Германии в финансировании украинской программы по производству дальнобойных ракет «Сапсан». Напомним, в конце мая канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским заявлял, что Германия окажет поддержку Украине в разработке собственного дальнобойного оружия.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

